تشافي هيرنانديز يتخلى عن السد القطري ويوافق على خلافة رونالد كومان في برشلونة

تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري

وافق المدرب الكتالوني تشافي هيرنانديز، على مغادرة نادي السد القطري و تولي مهمة تدريب برشلونة خلفاً للمقال رونالد كومان، بانتظار تسوية وضعيته مع بطل دوري نجوم قطر.

وكان نادي برشلونة قد أعلن مساء الأربعاء، إقالة المدير الفني الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق، مباشرة بعد الخسارة من رايو فاليكانو في الدوري الاسباني.

وعلمت صحيفة سبورت من مصادر قريبة من الصفقة أن تشافي هيرنانديز و برشلونة توصلوا إلى اتفاق لتدريب الفريق خلفاً للهولندي.

واضافت الصحيفة أنه بعد إقالة رونالد كومان، تحول النادي إلى لاعب خط الوسط السابق، المشرف حالياً على تدريب السد في قطر، حيث أنه كان خيارهم الأول هذه المرة.

وأكدت مصادر الصحيفة الكتالونية، أنه وبعد اتفاق المدرب مع النادي، عليهم الآن التوصل إلى اتفاق مع السد القطري لتسوية الأمور، حيث أن المدرب لديه شرط إعفاء بقيمة مليون يورو، ويأملون في أن تصبح الصفقة رسمية في الساعات المقبلة.

كما اتفق برشلونة وتشافي على فريقه الفني الذي سيرافقه في النادي الكتالوني، وهم شقيقه أوسكار وسيرجيو أليجري كمساعدين، وإيفان توريس كمدرب لياقة بدنية.