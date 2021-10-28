الامارات | برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع تشافي.. والنجم السابق يسعى لتكرار تجربة غوارديولا

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع تشافي.. والنجم السابق يسعى لتكرار تجربة غوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحافية اليوم أن نادي برشلونة الإسباني توصل إلى اتفاق مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز لتولي منصب المدير الفني للفريق. وذكرت صحيفة "سبورت" اليوم أن برشلونة توصل لاتفاق مع تشافي بعد 12 ساعة فقط من إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان عقب الهزيمة على ملعب رايو فايكانو بهدف دون رد مساء الأربعاء ليتعرض النادي الكاتالوني للهزيمة الرابعة في أخر ست مباريات على مستوى كافة البطولات.

ويأمل تشافي أن يكرر تجربة المدرب السابق بيب غوارديولا، الذي استلم المهمة في 2008 بعد إقالة الهولندي ريكارد، ونجح النجم السابق لبرشلونة في تحقيق نجاح قياسي وحقق 14 لقبا، لكن الظروف تختلف بالنسبة لتشافي، خاصة مع غياب النجوم الكبار مثل ليونيل ميسي، والمعاناة الشديدة لبرشلونة ماليا.

وتخرج تشافي (41 عاما) من أكاديمية الناشئين في برشلونة وتألق مع الفريق الأول بين عامي 1998 و2015 وفاز بـ25 لقبا من بينها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثمانية ألقاب في الدوري الإسباني. وانتقل تشافي إلى السد القطري حيث أنهى مسيرته من خلاله في 2019 ويتولى حاليا تدريب الفريق بعقد يمتد حتى 2023.

وهناك شرط جزائي في عقد تشافي مع السد بقيمة مليون يورو (مليون و160 آلف دولار) ، بعدما أكد في وقت سابق أنه يطمح لتدريب برشلونة يوما ما. ولكن بحسب صحيفة "سبورت" فإن برشلونة يحتاج لإجراء المزيد من المحادثات مع السد ، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق من المتوقع أن يتم قبل نهاية اليوم. ويواجه برشلونة العديد من المشاكل، أبرزها الديون التي أثقلت كاهل الفريق بعد أن تخطت حاجز المليار يورو، بجانب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي انطوان جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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