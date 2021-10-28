أعلى راتب في الريدز.. ليفربول يستقر على منح صلاح عقدا ضخما.. والجماهير تضغط بأغنية ’’الأفضل على وجه الأرض‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن ليفربول الإنجليزي مستعد لمنح النجم المصري، محمد صلاح، راتبا ضخما لإقناعه بالموافقة على التوقيع على عقد جديد مع الريدز.

أوضحت الصحيفة، أن ليفربول يدرك أن صلاح يريد أن يصبح صاحب أعلى راتب فى الريدز، إلا أنهم لا يريدون تحطيم هيكل الأجور، خاصة أن اللاعب يبلغ من العمر 29 عاما.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول فى يونيو 2023، ولا يزال هناك مفاوضات من الجانبين على خطوة التجديد، ولم يصل الطرفان لاتفاق حتى الآن، بسبب قيمة الراتب الأسبوعي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، أغنية جديدة أطلقتها جماهير فريق ليفربول تحتفي بالنجم المصري، وتطالب إدارة "الريدز" بتجديد عقده.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الأغنية جاءت بعد الفوز الكبير لليفربول على مانشستر يونايتد (5-0)، الأحد الماضي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتألق صلاح بتسجيله ثلاثية "هاتريك".

وحثت جماهير "الريدز" إدارة النادي ورجل الأعمال الأمريكي، جون هنري، مالك مجموعة "Fenway Sports Group" التي تمتلك نادي ليفربول، على الموافقة على شروط صلاح لتجديد عقده والبقاء في ضمن صفوف الفريق لأعوام مقبلة.

وعبر عشاق ليفربول عن هذه المطالب في أغنية جديدة، يقولون فيها: "المصري الرائع هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي".

وتتابع الأغنية: "جون هنري اعطه ما يستحق.. صلاح هو الأفضل على وجه الأرض".