شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام الجابون فى تصفيات كأس العالم 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على اقامة مباراة مصر والجابون في ختام المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات كأس العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر اقامة المباراة بستاد الجيش ببرج العرب وطلب من الجهات الأمنية السماح خلالها بحضور 30 ألف مشجع.