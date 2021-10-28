شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو النوري يفوز برئاسة اتحاد التجديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز دكتور عمرو النوري بمنصب رئيس اتحاد التجديف في الدورة الانتخابية 2021 / 2025 بعد الحصول على تسع اصوات في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس لانتخاب مجلس إدارة جديد.

فيما فاز بالعضوية كلا من مصطفي عبد الجواد وايهاب حسان وشريف القماطي وخاتم طاهر نورهان مصطفي وعصام جلاد ورانيا محمد علوان وابراهيم عادل ايوب.

ويضم اتحاد التجديف ١٢ هيئة رياضية في الجمعية العمومية وهم طلائع الجيش واتحاد الشرطة والمعادي واليخت واليخت المصري بالإسكندرية و طلائع الأسطول البحري وقناة الرياضية بالاسماعيليه والكهرباء الرياضي والمقاولون العرب والمصري للتجديف والبنك الأهلي بالإسكندرية وهيئة قناة السويس بور فؤاد وأسوان الرياضي