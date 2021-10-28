شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن التي شيرت الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في الثامنة من مساء غدا في احد فنادق مدينة 6 أكتوبر للإعلان عن التي شيرت الجديد للفريق رسميا والذي خاض به الزمالك مباراة انبي اول امس في الجولة الاولي من الدورى وفاز الابيض بثنائية نظيفة .

وكان من المفترض إقامة المؤتمر امس الاربعاء الا انه تم التأجيل للغد لاسباب خاصة بنادي الزمالك، وتم الاتفاق علي حضور بعض لاعبي الفريق لتقديم التي شيرت رسميا.

من ناحية أخرى أشادت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بالمستوي الذي ظهر به التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق خلال المباريات الأخيرة، وذلك من خلال نشر صورة له علي الصفحة.

وكتبت الصفحة الرسمية عن المثلوثي : الظهير الأيمن كما يجب ان يكون، في إشارة الي مستواه المتميز والثابت مع الزمالك مؤخرا.

في سياق مختلف يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا غدا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي ستقام علي استاد برج العرب.

ومن المقرر ان يخوض الفريق مرانه مساء اليوم علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادي، علي ان يعلن كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق قائمة المباراة التي ستدخل المعسكر، ويتحرك الفريق صباح الغد الي الإسكندرية.