شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أشرف حنفى مديرا فنيا لمنتخب مصر للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة عاصم خليفة، تعيين أشرف حنفي مديرا فنيا لمنتخب مصر للرجال، وذلك خلفا لأمير وجيه مدرب المنتخب السابق، والذي يخوض منافسات الانتخابات على رئاسة اتحاد الاسكواش في الفترة المقبلة.

ويعتبر منتخب مصر للإسكواش هو حامل لقب بطولة العالم الأخيرة 2019، التى استضافتها واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب تغلب الفراعنة على المنتخب الإنجليزى بنتيجة 2/0 في المباراة النهائية .

مثل مصر في هذه المباراة الثنائي: كريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا.

وجاءت نتائج المباراة كالتالي:

فوز كريم عبد الجواد على منافسه ديكلان جيمس بنتيجة 3/2 في 107 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-4, 8-11, 11-9, 12-10 .

فوز علي فرج على منافسه أدريان والر بنتيجة 3/1 في 57دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 12-14, 11-4.

ليحسم علي فرج التتويج للفراعنة دون الحاجة لخوض الشوط الثالث بين طارق مؤمن قائد المنتخب والمصنف الرابع عالميا وبطل العالم والذي كان سيجمعه بمنافسه جيمس ويلستروب.