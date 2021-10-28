حسام حسن يستقر على "تعديلات" فى تشكيل الاتحاد السكندرى أمام فيوتشر بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على إجراء العديد من التغييرات فى تشكيل الاتحاد السكندرى أمام فيوتشر فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

واستقر حسام حسن على الدفع بهشم صلاح فى الظهير الأيمن حال جاهزيته، ويفاضل بين محمد عبد السلام ومحمد مجدى ليكون أحدهما بجوار الجامايكى دايمون لوى بدلا من السيد سالم الذى شارك كمساك فى مباراة سموحة، والدفع بفوزى الحناوى من بداية المباراة بجوار مبولولو في خط الهجوم، على أن يعود أحمد على إلى دكة البدلاء.

ويواجه الاتحاد السكندرى فريق فيوتشر فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل، باحثا على أول فوز له في الدورى بعد التعادل في المواجهة الأولى أمام سموحة بأربعة أهداف لكلا الفريقين، فى المباراة التي شهدت ريمونتادا تاريخية لأبناء زعيم الثغر.

جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزى الحناوى برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.