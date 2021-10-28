شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شريف عبد الفضيل: هوايتى التنس وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب شريف عبد الفضيل نجم الأهلى السابق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

التنس وتنس الطاولة.

بتدخل المطبخ ؟

بدخل المطبخ لأنى عايش لوحدى.

إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟

الشوفان بالفول السودانى.

من نجمك المفضل ؟

عمرو دياب.

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب .

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون إيه ؟

رجل أعمال .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

لا أحب التشبه بأحد .. أحب أكون نفسى .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

بحب الاثنين.. على حسب المناسبة.