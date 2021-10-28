شكرا لقرائتكم خبر عن 17 دولة تشارك فى البطولة العربية للدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات عن تلقي موافقات رسمية من 17 دولة عربية حتى الآن على المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 27 نوفمبر المقبل.

وأضاف عزام أن عدد الدول المشاركة في البطولة العربية للدراجات مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن البطولة العربية تشهد منافسات في بطولات الطريق والمضمار وBmx و الدراجة الجبلية، إضافة إلى بطولة متحدي الإعاقة.

وكان الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات قد عقد اجتماعًا مساء أمس مع مديري ومسئولي البطولة واللجان المنظمة لها.

وخلال الاجتماع اطمأن الدكتور وجيه عزام على الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة العربية، كما اطلع على تقارير مسئولي اللجان المنظمة للبطولة حول آلية سير العمل في اللجان،واطمأن على الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال الوفود المشاركة في البطولة وتسكينهم في الفنادق التي تم حجزها لاستضافتهم، بجانب الترتيبات الخاصة بأماكن ومواعيد تدريبات المنتخبات المنتظر مشاركتها في البطولة العربية.

وأكد الدكتور وجيه عزام أن حرص معظم منتخبات الدراجات العربية على المشاركة في البطولة، يعكس جدارة مصر بالحصول على شرف تنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم، كما يعزز من المنافسة القوية والنهوض باللعبة في الدول العربية، والوصول بها إلي طريق العالمية، وهو الهدف الاسمي الذي يسعي إليه مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.