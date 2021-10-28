شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: النقض يعطل رفع إيقاف شيكابالا .. والزمالك ينتظر 40 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب نادي الزمالك رابطة الأندية المحترفة رسميا من اجل رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق تنفيذا لقرار لجنة التسوية والتحكيم الصادر يوم 20 أكتوبر الجاري.

وطلب نادي الزمالك رسميا من رابطة الأندية باعتبارها المسئول الأول عن المسابقات المحلية تنفيذ القرا ، الا ان رابطة الأندية أرسلت ردا صريحا لنادي الزمالك تؤكد خلاله ان اللوائح تؤكد أن تقديم نقض ضد القرار من جانب اتحاد الكرة يعطل قرار اللجنة برفع الإيقاف، وأن مدة النقض 40 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وبناء علي خطاب رابطة الأندية فان الزمالك اصبح مطالبا بانتظار المهلة القانونية لتقديم النقض ، وفي حالة عدم تقديم نقض ضد القرار من جانب اتحاد الكرة فان اللاعب سيكون من حقه المشاركة رسميا في المباريات.

في نفس السياق أكد أيمن سيد، رئيس لجنة صياغة لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، إن تم إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، بسبب عدم خضوعه للتحقيق.

وأضاف أيمن في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن قرارات مركز التسوية واجبة النفاذ، وأن في حال أمتناع اتحاد الكرة عن تنفيذ القرار من حق الزمالك اللجوء لمحكمة الكاس.

من ناحية أخرى يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي ستقام علي استاد برج العرب.

ومن المقرر ان يخوض الفريق مرانه مساء اليوم علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادي، علي ان يعلن كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق قائمة المباراة التي ستدخل المعسكر، ويتحرك الفريق صباح الغد الي الإسكندرية.