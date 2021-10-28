شكرا لقرائتكم خبر عن التشخيص الطبى يثبت إصابة عمرو طارق فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عمرو طارق مدافع نادى الجونة، للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة فريقه أمام سيراميكا، في إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدورى العام.

وخرج عمرو طارق من مباراة فريقه الجونة أمام سيراميكا بعد إصابته ونزل بدل منه لؤى وائل، في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة، وانتهت بالتعادل 1/ 1.

وأثبت التشخيص الطبي تحت إشراف محمد شوقى رئيس الجهاز الطبي، معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، وسيخض اللاعب لأشعة لتحديد مدة غيابه عن الفريق الساحلى.

وتعادل فريق الجونة مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تمكن سيف تقا مدافع فريق سيراميكا من التقدم لفريقه في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول وجاء هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 46 عن طريق المهاجم خالد قمر .