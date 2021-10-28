لجنة الحكام تفاضل بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، بين الثنائى الدولى محمد عادل وابراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 5 نوفمبر المقبل فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى العام.

وتحسم اللجنة قرارها عقب مباريات الاسبوع الثانى بالدورى، وتقييم الحكمين بشكل كامل، وتعتبر فرص الحكم الدولى محمد عادل فى إدارة القمة هى الأكبر، خاص وأنه لم يدر مباراة القمة من قبل بينما سبق لإبراهيم نور الدين ادارة القمة.

من جانبه، أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن اتحاد الكرة لم يتلق أى مكاتبات رسمية من الأهلى والزمالك بشأن استقدام طاقم تحكيم أجنبى لمباراة القمة حتى الآن، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "فى الحقيقة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبى 50 أو 50 وفى هذه الحالة نرتكن لقرار الحكم فهو الإدرى".

وأضاف "حتى هذه اللحظة لم يطلب أى ناد حكما أجنبيا لإدارة مبارياته، ومباراة القمة حتى الآن بحكام مصريين ما لم يطلب أى من الفريقين حكما أجنبيا، وبقول متخافوش من الحكام المصريين اللى هيغلط هيتحاسب".

وتابع عصام عبد الفتاح "يجب طلب حكام أجانب قبل 15 يوماً من موعد أى مباراة، وحتى الآن لم يصلنا خطاب رسمى من الناديين والمباراة موعدها فى 5 نوفمبر المقبل، ولو رأيت أخطاء من الحكام سوف أتحدث عنها ولن أخفيها و25 ألف دولار قيمة طلب حكام أجانب لأى مباراة فى الدورى".

وأوضح رئيس لجنة الحكام: "شاهندة المغربى مرشحه للتحكيم في كأس العالم للسيدات، وستدير مباريات دورى أبطال أفريقيا للسيدات هذا الموسم، وسيكون هناك طاقم نسائى كامل في مباريات الدورى هذا الموسم".

ويضيف عصام عبد الفتاح "عدم الإعلان عن طاقم تحكيم مباريات الدورى ليست غلطتى، لكن خلال أيام سوف أحل هذه الأزمة ونعلن عن حكام كل مباراة، ونسعى لإنشاء صفحة رسمية تتحدث بلسان لجنة الحكام وتنشر القرارات الرسمية".

وأكمل "نقيم حالياً معسكر إعداد للحكام من أجل أمم أفريقيا وهناك سبعة حكام مصريين ومازالت الفرصة سانحة واللى هيجتهد فى أمم افريقيا الكاميرون هيلاقى فرصته فى كأس العالم".