شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن المثلوثي: الظهير الأيمن كما يجب أن يكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشادت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بالمستوي الذي ظهر به التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق خلال المباريات الأخيرة، وذلك من خلال نشر صورة له علي الصفحة.

وكتبت الصفحة الرسمية عن المثلوثي : الظهير الأيمن كما يجب ان يكون، في إشارة الي مستواه المتميز والثابت مع الزمالك مؤخرا.



حمزة المثلوثي

من ناحية أخرى يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا غدا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي ستقام علي استاد برج العرب.

ومن المقرر ان يخوض الفريق مرانه مساء اليوم علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادي، علي ان يعلن كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق قائمة المباراة التي ستدخل المعسكر، ويتحرك الفريق صباح الغد الي الإسكندرية.

في سياق مختلف أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن المحكمة الرياضية أيدت حكم الفيفا لنادى مارتيمو ضد القلعة البيضاء، بشأن محمد ابراهيم لاعب الفريق الذى يلعب حاليا لفريق سيراميكا، وتغريم الفريق مليون يورو.

وقال أدهم، فى تصريحات تليفزيونية ، إن المحكمة الرياضية ألزمت الزمالك بسداد المليون يورو لمارتيمو، كما أن الحكم الصادر من الفيفا ضد الزمالك نهائى.

وأيدت المحكمة الرياضية "كاس" قرار تغريم نادي الزمالك مبلغ مليون يورو لصالح ماريتيمو البرتغالي، مقابل عودة اللاعب محمد إبراهيم، حيث حدث ذلك فى موسم 2014/2015 بعدما عاد اللاعب من البرتغال بعد مشاركته فقط فى 8 مباريات مع ماريتيمو.

ويلعب محمد إبراهيم حاليا في نادي سيراميكا بعد أن رحل عن الزمالك إلى مصر المقاصة معارا في 2019 قبل الانتقال لفريقه الحالي.