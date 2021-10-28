شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. ودية الزمالك والاتصالات كادت تحرم دونجا من نهائى 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يحكى تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب وسط الزمالك السابق، كواليس نهائى دورى أبطال أفريقيا موسم 2002 التى حصل عليها الزمالك على حساب الرجاء المغربى بهدف دونجا فى مباراة العودة بالقاهرة.

ويقول دونجا عن هدفه التاريخى فى مرمى الترجى "تعرضت للإصابة خلال لقاء ودى أمام المصرية للاتصالات قبل مباراة العودة ضد الرجاء بأسبوع، لم يكن مقررًا أن أشارك مع الفريق، لكن خضت فترة علاج وتأهيل حتى يوم المباراة، ومن توفيق ربنا أن أشارك وأسجل هدف الفوز وتحقيق اللقب"، متابعًا: "لحظة تسجيلى الهدف كان الملعب فى حالة صمت رهيب عندما استلمت الكرة فى وسط الملعب، ولم أسمع غير صوت حازم إمام لما قالى أوعى تشوط يا تامر، وسددت الكرة ولم أكن أتخيل أن أسجل فى مباراة نهائى أمام كل هذه الجماهير، وأن أساعد الفريق لتحقيق البطولة".

ونجح الزمالك فى الحصول على دورى أبطال أفريقيا 2002 بعد مشوار حافل بالإنجازات مع البرازيلى كابرال المدير الفنى السابق للزمالك، حيث بدأ الزمالك مشواره من دور الـ‏32‏ بالفوز على الجيش الرواندى 6/0 فى القاهرة وتعادل سلبيًا في رواندا، وفي دور الـ‏16‏ تغلب على ناكانا بطل زامبيا‏ 2/0 في القاهرة وتعادل 1/1 في زامبيا وفي دور المجموعات لعب الزمالك ‏6‏ مباريات تصدر بعدها مجموعته برصيد‏ 13‏ نقطة، حيث فاز الزمالك على أسيك الإيفواي بالقاهرة ‏1/3‏ وخسر صفر‏/1‏ في أبيدجان، وفاز الزمالك ذهابا وإيابا على كوستادي سول بطل موزمبيق‏ (2/‏ صفر - ‏3/‏ صفر‏)‏، وحقق الفوز أيضا على الترجي التونسي بهدف في القاهرة، وتعادل ‏1/1‏ في تونس.

وفى نصف النهائى تعادل الفارس الأبيض 1/1 مع مازيمبى فى الكونغو، وحقق الفوز بهدفين فى العودة بالقاهرة، وفى النهائى تعادل سلبيا مع الرجاء البيضاوى فى المغرب، قبل أن يحسم اللقب بهدف تامر عبد الحميد "دونجا" فى استاد القاهرة.