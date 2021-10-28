شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات منفردة لمعلول.. وموسيماني يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد المدير الفني جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران؛ للتحضير لمباراة البنك الأهلي، والوقوف على كافة الجوانب الفنية الخاصة باللقاء، في مواجهات الفريق ببطولة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، في أولى مواجهاته ببطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم دون راحة، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، وحرص الجهاز الفني على تجهيز كافة اللاعبين.

وأضاف أن الأهلي أمامه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، والجهاز الفني يسعى للاستمرار على تقديم نفس المستوى خلال المباريات القادمة.

وخاض على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة البنك الأهلي في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وقام «معلول» بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية بشكل منفرد؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم الجهاز الفني بتنفيذه لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمس في مباراة الإسماعيلي، فيما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الفني.

وفاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.