"زأر الأسد".. كيف علقت صحف أفريقيا على ظهور تاو الأول مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثنت صحف جنوب أفريقيا على الأداء المميز الذي ظهر عليها بيرسي تاو لاعب الأهلي خلال ظهوره الأول مع الفريق الأحمر.

وبدأ تاو أساسيا في مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل هدفين في المواجهة التي فاز بها الفريق الأحمر برباعية دون رد.

وانضم تاو إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من برايتون الإنجليزي.

وفيما يلي نستعرض أبرز تعليقات الصحف الأفريقية على ظهور تاو:

صحيفة IOL

أخيرا زأر الأسد

وقالت الصحيفة، إن تاو ظهر بشكل مميز مع فريقه الجديد، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وأضافت أن اللاعب الجنوب أفريقي سجل هدفين في ظهوره الأول مع الأهلي، ولم يحالفه الحظ لتسجيل "هاتريك" بعدما تم إلغاء هدفه في الشوط الثاني بداعي التسلل.

صحيفة citizen

بداية خيالية

وقالت الصحيفة إن بداية تاو مع الأهلي تعتير خيالية، حيث ساعد نجم بافانا بافانا فريقه للفوز برباعية نظيفة في ظهوره الأول.

صحيفة Kick Off

ونقلت الصحيفة الجنوب أفريقية تصريحات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن بداية مواطنه المبهرة بالقميص الأحمر.

وقالت إن تاو حظى بدعم موسيماني في أول ظهوره له مع الأهلي.

صحيفة The South African

بداية لا تصدق

وأثنت الصحيفة عن بيرسي تاو، وقالت: "هدفا تاو مع الأهلي أظهرا مهارات نجم بافانا بافانا الهجومية الفريدة التي أربكت المدافعين".

صحيفة Sport 24

ربطت الصحيفة تألق تاو في ظهوره الأول من الأهلي، بجاهزيته الكاملة للتواجد بين صفوف منتخب جنوب أفريقيا.

كما أشارت إلى أن المستوى الذي ظهر عليه بالقميص الأحمر سيرضي هوجو بروس مدرب منتخب بلاده.