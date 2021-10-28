الأهلي يكشف موقف الشناوي وسليمان من العودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس عرين الفريق الأحمر، يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.

وأفاد أبو عبلة في تصريحات أدلى بها الموقع الرسمي للأهلي، الخميس، أن الشناوي اكتفى بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم به في التوقيت الحالي.

وكان الشناوي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفي سياق آخر، كشف أبو عبلة، أن وليد سيلمان سيعود إلى التدريبات الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي والمقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن حسابات الجولة الثانية من مسابقة دوري we المصري.

وكان وليد سليمان تعرض للإصابة في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر والتي انتهت لصالح بطل أفريقيا بنتيجة (6-1) ضمن حسابات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأثبتت الفحوصات إصابة وليد سليمان بارتجاج خفيف في المخ، نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال المباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي افتتح موسمه في البطولة المحلية بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة (4-0) في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.