تقارير توضح.. كواليس مفاوضات برشلونة مع تشافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، كواليس المفاوضات بين مجلس إدارة نادي برشلونة وتشافي هيرنانديز مدرب السد القطري الحالي لخلافة الهولندي رونالد كومان.

وأعلن برشلونة مساء أمس الأربعاء، إقالة المدرب الهولندي من منصبه كمدرب للبلوجرانا بعد الهزيمة أمام رايو فاييكانو بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني "لا ليجا".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يعمل على تسريع وتيرة المفاوضات مع تشافي من أجل التواجد في مباراة الفريق الكتالوني أمام دينامو كييف بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل (2 نوفمبر).

وأضافت الصحيفة أن رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة وماتيو أليماني مدير الكرة توجها إلى قطر لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي ستسمح لتشافي بتولي الإدارة الفنية للفريق الكتالوني.

من جانبها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" صحة أنباء وجود مفاوضات بين برشلونة وتشافي، لافتة إلى مالكي النادي القطري لن يضعوا الكثير من العقبات بشأن الموافقة على عودة تشافي إلى كامب نو.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي ووكيله فرناندو سولاناس يعملان حاليا بالفعل على خطوات إنهاء العقد مع السد القطري.

وعلمت "موندو ديبورتيفو" من مصادرها أن هناك مشكلة في موعد انضمام تشافي إلى برشلونة، حيث يرغب مسئولو السد أن ينتظر المدرب الإسباني حتى مباراة الدحيل المقبلة والمقرر لها يوم الأربعاء (3 نوفمبر) على أن يرحل عن النادي بعدها.

من ناحية أخرى يرغب برشلونة في أن يقود البالغ من العمر 41 عاما الفريق الكتالوني في مباراته المقبلة والهامة ضد دينامو كييف الأوكراني والمقرر لها يوم الثلاثاء (2 نوفمبر)، نظرا لوضع بلوجرانا في جدول المجموعة.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا (3 نقاط)، بينما يتصدر بايرن ميونخ الترتيب بتسع نقاط، يليه بنفيكا (4 نقاط)، بينما يتواجد دينامو كييف في المركز الأخير بنقطة واحدة.