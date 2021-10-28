مران الأهلي.. تدريبات منفردة لمعلول.. وجلسة مع تاو والسولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس، دون الحصول على راحة عقب مباراة الإسماعيلي التي فاز بها الفريق الأحمر برباعية دون رد في مستهل مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ مران الأهلي بالمحاضرة التي عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين داخل ملعب التتش؛ للحديث عن تحضيرات مباراة البنك الأهلي المقبلة.

وخاض اللاعبون المشاركون في مباراة الإسماعيلي، تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية وتقسيمة قوية في منتصف الملعب، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لتجهيز جميع اللاعبين.

واشتمل مران الأهلي اليوم على تدريبات بدنية قوية وتقسيمة في منتصف الملعب للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس.

وخاض على معلول لاعب الفريق تدريبات منفردة على هامش المران وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية بشكل منفرد للتخلص من الإجهاد العضلي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم الجهاز الفني بتنفيذه؛ لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين.

من ناحية أخرى، عقد المدرب الجنوب أفريقي جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران؛ للتحضير لمباراة البنك الأهلي، والوقوف على كافة الجوانب الفنية الخاصة باللقاء، في مواجهات الفريق ببطولة الدوري.

كما عقد جلسة سريعة مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وعمرو السولية ثنائي الفريق الأحمر.