"لم يفقدوا الفرصة".. تطور جديد بين ملاك ليفربول وصلاح لتجديد العقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضحت تقارير صحفية بريطانية، تطورات موقف ليفربول من التجديد للنجم المصري محمد صلاح والذي من المقرر أن ينتهي عقده مع "الريدز" في صيف 2023.

صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، قالت إن ملاك ليفربول "مجموعة فينواي الرياضية"، تحاول إيجاد ثغرة لتجديد عقد صلاح.

وأضافت الصحيفة، أن هناك شكوك حول مستقبل صلاح مع ليفربول خاصة أنه لا يتبقى سوى 18 شهرًا على نهاية عقده.

وكشفت الصحيفة، أن هناك تردد واحد من جانب الملاك حول الراتب الذي يطلبه صلاح في ظل اقترابه من الوصول لسن الـ30 من العمر.

الصحيفة أشارت أيضًا أن ملاك ليفربول لديهم تفكير في دفع رسوم مقابل التجديد لصلاح مثلما حدث عند توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان حيث حصل على 25 مليون جنيه إسترليني بجانب راتب أسبوعي يقدر بـ600 ألف جنيه إسترليني.

وضربت الصحيفة المثل على هناك رياضيين استطاعوا الحفاظ على مستواهم بعد تخطيهم الـ30 عامًا مثل كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي.

ويريد صلاح أن يكون الأعلى أجرًا في ليفربول بعد مطالبته بالحصول على راتب أسبوعي بـ400 ألف جنيه إسترليني، في المقابل يتواجد الآن فيرجيل فان دايك على قمة الرواتب في الفريق الآن بعد تجديد تعاقده من خلال حصوله على 220 ألف أسبوعيًا.

وكان صلاح أعلن مؤخرًا عن رغبته في البقاء مع ليفربول في ظل المستويات التي قدمها في السنوات الأخيرة سواء على الصعيد الفردي أو البطولات.

ويمر صلاح بفترة مميزة مع ليفربول حيث يحتل صدارة هدافي بريميرليج موسم (2021 - 2022) من خلال تسجيله عشرة أهداف حيث يتفوق على أقرب منافسيه جيمي فاردي هداف ليستر سيتي بفارق ثلاثة أهداف.