تقارير: كومان ليس الجاني الوحيد.. وجلسة بين لابورتا واللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، إن مجلس إدارة برشلونة لا ينظر إلى رونالد كومان مدرب الفريق السابق على أنه الجاني الوحيد بشأن الأزمة التي يعيشها بلوجرانا، مضيفة أن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني سيعقد جلسة مع اللاعبين ظهر اليوم.

وأعلن برشلونة إقالة الهولندي كومان مساء أمس الأربعاء، بعد الهزيمة أمام رايو فاييكانو بالدوري الإسباني "لا ليجا".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن لابورتا قرر عقد جلسة ظهر اليوم مع اللاعبين لشرح الوضع الحالي بعد إقالة المدرب الهولندي، وإيضاح الخطط المستقبلية التي يفكر بها مجلس الإدارة.

وأضافت الصحيفة أن مجلس إدارة برشلونة لا ينظر إلى كومان على أنه الجاني الوحيد لوضع الفريق الحالي، مؤكدة أنهم يشيرون إلى كبار اللاعبين في غرفة الملابس أمثال جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا.

وترك كومان تدريب المنتخب الهولندي في أغسطس 2020 من أجل تحقيق حلمه بتولي المهمة الفنية لبرشلونة خلفا للمدرب الإسباني كيكي سيتين.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.