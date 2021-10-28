الاتفاق تم.. برشلونة يستقر على خليفة كومان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، توصل لاتفاق مع نجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري الحالي، لقيادة الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

نادي برشلونة أصدر بيان رسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن من خلاله رحيل رونالد كومان عقب الخسارة من رايو فاييكانو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإسباني.

صحيفة "سبورت" الكتالونية، كشفت وفقًا لمصادر مقربة أن الاتفاق تم بين برشلونة وتشافي على قيادة الفريق، ليكون خلفًا لرونالد كومان.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي هو الخيار الأول لإدارة لابورتا، لكن ما يتبقى فقط هو موافقة نادي السد القطري حيث يتواجد شرط جزائي في عقد تشافي يقدر بمليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشافي من المقرر أن يصل في الساعات المقبلة، حيث اتفق نجم برشلونة السابق على الجهاز المعاون والذي سيضم كل من شقيقه أوسكار وسيرجيو أليجري مساعدين، وإيفان توريس معد بدني.

ويعاني برشلونة هذا الموسم على مستوى النتائج سواء محليًا وأوروبيًا، حيث يتواجد الفريق الكتالوني في الترتيب التاسع برصيد 15 نقطة، أما قاريًا فلم يحقق الفريق سوى الفوز في مناسبة واحدة كانت على حساب دينامو كييف الأوكراني بعد الخسارة من بايرن ميونيخ وبنفيكا في مرحلة المجموعات.