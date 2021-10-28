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بالمستندات.. لماذا تعهد غالي بالاستقالة من شركة الأهلي في حالة النجاح في الانتخابات؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قدم حسام غالي ومهند مجدي المرشحين على مقعد العضوية فوق السن، كتبا إقرارا تعهدا خلاله بالاستقالة من منصيبهما في حالة نجاحهما في انتخابات النادي.

ودخل الثنائي المرشح على مقعد العضوية فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب للانتخابات القادمة التي تقام يومي الـ 25 والـ 26 من نوفمبر القادم

ويشغل غالي الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى منصب العضوية في شركة الكرة بالنادي الأهلي، بينما يشرف مجدي العضو الحالي لمجلس الأهلي على أكاديمية الكاراتيه بنادي سيتي كلوب.

ووفقاً لقانون رقم 71 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في 31 مايو لنفس العام فإنه يحظر على عضو مجلس الإدارة الجميع بين عضوية المجلس والعمل في شركته المساهمة بأجر أو بدون أجر ولا يمكن لعضو مجلس الإدارة العمل بتلك الشركات قبل إنقضاء سنتين على إنتهاء عضوية بالمجلس وفقاً للمادة 75

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وتضمنت لائحة الأهلي الخاصة هذا النص في المادة 67 والتي تمنع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين من العمل في الشركة الأهلي سواء تم انتخابهم في الدورة الجديدة أو بعد سنتين من نهاية مدتهم لو أراد المجلس المنتخب الاستعانة بهم في الشركة.

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وفى حالة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة الحالي فبحسب المادة 63 من لائحة الأهلي فإنه يحظر على عضو مجلس الإدارة العمل في النادي أو في نادي أخر بأجر أو بدون ويعد مستقيلاً تلقائياً في حالة الجمع.

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وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد أرسل للجهة الإدارية أسماء الـ20 مرشحا في انتخابات النادي المقبلة على المقاعد المختلفة لاعتمادها.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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