شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أيمن أشرف برفقة والدها فى تدريب الأهلى اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب أيمن أشرف نجم فريق النادى الأهلى ابنته "فاطمة" فى تدريبات اليوم، حيث نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى بموقع "إنستجرام" صورا تجمعهما، للترحيب بها، مصحوبة بتعليق "لدينا ضيف خاص اليوم".



ايمن اشرف وابنته



ايمن اشرف وابنته

من ناحية أخرى حقق فريق الأهلى فوزاً عريضاً على الإسماعيلى بأربعة أهداف، فى إطار الأسبوع الأول من مباريات الدورى، جاءت عن طريق على معلول من ركلة جزاء، وأضاف الجنوب أفريقى بيرسى تاو الهدف الثانى والثالث للقلعة الحمراء، قبل أن يحسم أحمد عبد القادر اللقاء بالهدف الرابع.



فاطمة



ايمن اشرف وابنته

بذلك يحصد الأهلى أول ثلاث نقاط فى بطولة الدورى ويفتتح حسابه فى الموسم الجديد فى ليلة تألق بيرسى تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر.

وفاجأ موسيمانى الجماهير بتشكيل الأهلى، بعدما قام بتغيير طريقة لعب الأهلى من 4 / 2 /3 / 1 إلى 3/4/3 بوضع حمدى فتحى وسط بدر بانون وأيمن أشرف واللعب بأفشة وبيرسى تاو وميكسونى فى الأمام وعدم الالتزام بمركز محدد، مما شكل خطورة كبيرة على الإسماعيلى ونجحوا فى إحراز 3 أهداف فى الشوط الأول.

وظهر الإسماعيلى بأداء باهت جدا ولم يشكل أى خطورة على مرمى الأهلى سوى فى أول 10 دقائق فقط عن طريق شكرى نجيب والتى تصدى لها على لطفى، لكن غاب طول المباراة وكان من الممكن أن تزيد النتيجة أكثر من ذلك لولا طرد ديانج وتراجع الأهلى لوسط الملعب.