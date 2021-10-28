شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مرشحى انتخابات الهوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الهوكى برئاسة شريف كمال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الخاصة بالانتخابات يوم 4 نوفمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة.

وترشح على مقعد الرئيس كل من شريف كمال الرئيس الحالى ويحيى دعبس، أما على مقعد العضوية ترشح كل من رامى بدر وعصام كشك وطارق محمد وهشام محمد ومحمود مصطفى وأحمد عصمت وتامر محمد وأيمن الباسطى وحسين عبد الغفار ومحمد السيد.

وتسابق الثنائى كمال وعبس مسبقا فى أكتوبر 2019، عندما كان مقعد الرئيس شاغرا فى ظل تقديم هانى حمودة الرئيس السابق استقالته.

ونجح شريف كمال نائب رئيس الاتحاد السابق فى عهد حمودة وقتها فى الفوز بمنصب رئاسة الاتحاد بالحصول على 11 صوتًا من أصل 17 ممن لهم حق الحضور والتصويت فى العمومية مقابل 6 أصوات لمنافسة يحيى دعبس.