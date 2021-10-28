على معلول يفتتح أهداف الأهلى فى الدورى للموسم الثانى على التوالى

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القاهرة - سامية سيد - نجح التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى فى افتتاح أهداف النادى الأهلى فى أول مباراة بالدورى أمام الإسماعيلى، فى المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة فى إطار الأسبوع الأول من مباريات الدورى.

سجل على معلول هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء فى مرمى الإسماعيلى فى الدقيقة 21، بعدما احتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء على مدافع الإسماعيلى، الذى قام بعرقلة الموزمبيقى لويس ميكسونى.

وواصل على معلول افتتاح أهداف الأهلى فى الدورى للموسم الثانى على التوالى، بعدما نجح فى تسجيل أول أهداف الأهلى الموسم الماضى فى شباك مصر المقاصة فى المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل معلول هدفه رقم 20 للأهلى فى بطولة الدورى، وذلك فى مباراة الإسماعيلى، وهو الهدف الـ32 للجناح الطائر التونسى فى مختلف البطولات.

ويعد على معلول أحد أفضل 7 لاعبين أجانب احترفوا فى صفوف الأهلى ويراه المراقبون الأفضل عربيا ممن لعبوا للأهلي.

انضم على معلول إلى الأهلى فى صيف عام 2016 قادما من الصفاقسى التونسى مقابل 700 ألف يورو، وشارك معلول فى 175 مباراة رسمية فى كل البطولات المحلية والقارية.

سجل على معلول برفقة الأهلى 31 هدفا من بينها 11 هدفا فى مسابقة دورى الأبطال، وصنع بتمريرات مباشرة 48 هدفا عبر مسيرته مع الأهلى فى كل البطولات.

حقق على معلول مع الأهلى لقب بطل الدورى الممتاز 4 مرات بين عامى 2017 و2020، ونال برفقة الأهلى لقب بطل دورى أبطال أفريقيا مرتين 2020، 2021.