شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعلن قائمة المحترفين والمحليين للمعسكر المقبل 6 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش إعلان قائمة اللاعبين المحترفين والمحليين النهائية لمباراتى أنجولا والجابون عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى، وتحديدا يوم 6 نوفمبر المقبل.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA الساعة السابعة مساء يومى 12 و15 نوفمبر المقبل بتوقيت جرينتش (التاسعة فى القاهرة) كموعدين لمباراتي أنجولا مع مصر، ومصر مع الجابون على الترتيب ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد حدد استاد برج العرب ملعبا لمباراة مصر مع الجابون فى ختام منافسات المجموعة، كما طلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع.