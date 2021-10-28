شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة طرد وسخرية وعرض خطبة.. مواقف لا تنسى فى مشوار أول محكمة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت المحكمة شاهندة المغربى كحكم رابع فى مباراة المقاولون العرب وإيسترن كومبانى فى الأسبوع الأول من عمر الدورى العام، وهى ليست المرة الأولى حيث سبق وظهرت كحكم رابع أيضا فى مباراة بيراميدز وإف سى مصر فى الدورى الماضى، كما سجلت الظهور الأول فى مباراة الاتحاد والنصر بكأس مصر.

وهناك بعض المواقف التى لا تنساها الحكمة شاهندة المغربى خلال مسيرتها مع التحكيم فى مصر، خاصة أن الجماهير لم تتعود حتى الآن على فكرة المحكمات السيدات لمباريات كرة القدم الرجالية.

وتقول شاهندة المغربى إنها فى بداية مشوارها مع التحكيم كانت تتعرض لتعلقيات سلبية من اللاعبين حين تُسند إليها إدارة مباراة فى دورى كرة القدم للرجال فى القسم الثالث أو الثانى، وكانت تفهم جيدا ما يتردد وما تظره الأعين، لكنها كانت تتعامل مع هذه المواقف من خلال الرد فى الملعب واتخاذ قرارات صحيحة وحاسمة، لتتحول الانتقادات فى النهاية إلى إشادة عقب المباريات.