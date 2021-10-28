شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى لجمهور الأهلى بمباراة الإسماعيلى: كنتم الأكثر تميزا واللاعب رقم 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى رسالة إلى جماهير الأهلى القليلة التى حضرت مباراة الإسماعيلى فى افتتاحية الدورى أمس الأربعاء وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وقال موسيمانى عبر حسابه على تويتر "على الرغم من أعدادكم الصغيرة، كنتم الأكثر تميزا.. منحتم الفريق الكثير من التحفيز والطاقة، واللاعب الثانى عشر هو الذى يصنع الفارق دائمًا. شكرا لدعمكم".



موسيماني

على جانب آخر اكتفى بيتسو موسيمانى بالأسماء الموجودة في الجهاز الفني المعاون له في تدريب الفريق الأحمر، رافضا ضم أسماء جديدة خلال الفترة القادمة، بعد تعيين مواطنه كايل سولومون محللا للأداء بدلا من يوشا فالدويا الذي رحل عن نفس المنصب بنهاية الموسم الماضي.

ورحل الجنوب أفريقي كيفين جونسون عن منصب المدرب العام بالأهلي بنهاية الموسم الماضي، بناء على رغبة بيتسو موسيماني الذي رفض استمراره، ورغم ترشيح لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء أكثر من منصب لخلافة جونسون، إلا أن موسيماني تحفظ على كل الأسماء وطلب الاستمرار بنفس التشكيل الحالي للجهاز الفني بدون إضافة أي عضو جديد.