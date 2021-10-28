شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء أعصاب أحمد عبد القادر يخطف الأضواء فى أول مشاركة مع الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أحمد عبد القادر جناح الأهلى ثقة الجماهير الحمراء والجهاز الفنى بعد الظهور المميز فى الدقائق التى شارك بها فى مباراة فريقه ضد الإسماعيلى بافتتاح الدورى أمس الأربعاء، والتى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، بعد تألق اللاعب وإحرازه هدفا.

وسجل أحمد عبد القادر الهدف الرابع للأهلى فى مرمى الإسماعيلى، بعدما استلم الكرة بكل أريحية داخل منطقة جزاء الدراويش، ومراوغة حارس الدراويش ومن ثم تسجيل الهدف الرابع بطريقة بارعة، حيث تعامل اللاعب مع الكرة بكل أريحية ورفض تسديدها من أول لمسة.

وأثنى الجهاز الفنى للأهلى على هدوء الأعصاب الذى تحلى به أحمد عبد القادر فى التعامل مع الكرات داخل منطقة الجزاء، كما نال تعامل اللاعب مع الكرة إعجاب الجماهير الحمراء التى أشادت باللاعب عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، متغنية باللاعب الشاب الذى يقدم الإضافة لفريقه بعد العودة من الإعارة إلى سموحة.

ويعقد جمهور الأهلى آمالا كثيرة على أحمد عبد القادر فى تقديم الإضافة القوية لفريقه خلال الفترة القادمة مع باقى اللاعبين الجدد بيرسى تاو ولويس ميكيسونى وحسام حسن وعمار حمدى وكريم فؤاد.

عبد القادر: علينا ألا نبالغ فى الفرحة بعد رباعية الإسماعيلى.. والهدوء سبب الهدف

أعرب أحمد عبد القادر، لاعب الأهلى، عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلى برباعية نظيفة فى افتتاح الدورى، مؤكدا: "نجحنا فى تنفيذ المطلوب منا من الجهاز الفنى وأهم شىء الاستمرارية لأننا لم نقدم شيئا حتى الآن للفريق الأحمر ونتمنى الاستمرار على هذا الأداء".

وقال فى تصريحات لقناة الأهلى "أهم شىء وقت التسجيل هو الهدوء واستغلال المساحات الموجودة داخل الملعب واستغلال ثغرة والهدوء سبب الهدف وقد لا تسكن الشباك لو سجلتها من أول مرة".

وشدد عبد القادر: "اللاعبون الكبار يحتوون اللاعبين الصغار بالفريق ونرى الدعم من كل اللاعبين والجهاز الفنى، وأتمنى أن يكون الموسم الحالى موسما مميزا من الفريق الأحمر ونحقق البطولات".

واستطرد: "أتمنى الاستمرار على هذا الأداء ولا نريد المبالغة في النتيجة والتركيز في الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن والدته توقعت أن يسجل هدفا مع الأهلي في مباراة اليوم وأوجه الشكر لوالدي على الدعم الكبير.

واصل: "موسيماني طالبني بالتوازن من حيث الدفاع والهجوم ورغم الطرد المفاجئ لديانج إلا أننا استطعنا التعامل مع ظروف المباراة، ونعد الجماهير بتقديم الأفضل في الفترة القادمة".