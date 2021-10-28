صحيفة بريطانية: محمد صلاح يؤسس شركته الجديدة في بريطانيا

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

بدأ النجم المصري محمد صلاح الدخول بقوة في مجالات الاستثمارات في بريطانيا، بينما يعيش فترة تألق في الملاعب الإنجليزية.



وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، إن صلاح بدأ مشروع الجديد بتأسيس شركته الخاصة في استثمارات مواد البناء.

وبدأ صلاح يسير عل درب العديد من نجوم الكرة الكبار وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو الذي لديه العديد من الاستثمارات أبرزها في مجال الفنادق والسياحة.

وحسب الصحيفة أسس صلاح شركته Salah UK Commercial "شركة صلاح التجارية البريطانية"، والتي تقدر أصولها بحوالي 9 ملايين جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة إن صلاح اختار هذا المجال تحديدا لاستثمار أمواله فيه على غرار نجم ليفربول السابق روبي فاولر الذي يملك شركة تعمل في نفس المجال وحققت أرباحا هذا العام وصلت إلى 31 مليون جنيه إسترليني.

وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول في صيف 2017 ولديه عقد مع النادي حتى 2023، ويحصل على راتب من "الريدز" بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويناقش اللاعب في الوقت الحالي تمديد تعاقده مع ناديه حيث يطلب 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وقال في مقابلة صحفية إنه يرغب في البقاء مع ليفربول حتى نهاية مسيرته.

ويأتي وقت الإعلان عن تأسيس شركة في إنجلترا، بعد الأنباء التي ربطته بالانتقال للدوري الإسباني، سواء لريال مدريد حامل اللقب، أو برشلونة.