ما هي مواعيد مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022؟

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

فاز الاهلي المصري الأربعاء برباعية دون رد على الإسماعيلي في افتتاح مبارياته في الدوري المصري لموسم 2021-2022.



وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت فق وقت سابق مواعيد أول 8 جولات في الموسم الجديد من الدوري المصري.

وبدأ الأهلي، وصيف النسخة الماضية من الدوري المصري، الموسم الجديد من المسابقة بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية، يستضيف الأهلي نظيره البنك الأهلي، يوم الأحد ٣١ أكتوبر/تشرين الأول، باستاد السلام، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة تشهد إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، يوم الجمعة ٥ نوفمبر/تشرين الثاني، على ملعب القاهرة، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي يستضيف المقاولون العرب في الجولة الرابعة، يوم الجمعة ١٩ نوفمبر/تشرين الثاني باستاد السلام، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة، يحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة، يوم الإثنين ٢٢ نوفمبر/تشرين الثاني، باستاد غزل المحلة، في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السادسة يستضيف فيها الأهلي نظيره سموحة، يوم الخميس ٢٥ نوفمبر/تشرين الثاني، باستاد السلام في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحل الأهلي ضيفا على فيوتشر، في الجولة السابعة، يوم الثلاثاء ٢١ ديسمبر/كانون الأول باستاد السلام، في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الجولة الثامنة، فتشهد مباراة نارية بين الأهلي وبيراميدز، يوم السبت ٢٥ ديسمبر/كانون الأول، باستاد السلام، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستنقل قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد.

ويمكن متابعة قنوات "أون تايم سبورتس 1" المصرية عبر قمر "نايل سات" على تردد 10853 أفقي، ومعامل الترميز 27500، بينما معامل تصحيح الخطأ 5/6.