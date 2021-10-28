رئيس لجنة الحكام: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة.. وقناة الأهلي: «إحنا ابتدينا ولا إيه»

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حسم عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، حالة الجدل التي أثيرت بسبب ركلة الجزاء التي تم احتسابها للزمالك أمام إنبى في أول مباراة بالدوري المصري.

وقال عبد الفتاح، خلال تصريحاته لملعب أون على أون تايم سبورت: "ركلة جزاء الزمالك مش ركلة جزاء، وليست صحيحة".

وتابع رئيس لجنة الحكام، أن هناك مواقف نعاتب فيها الحكام لأن التحكيم المصرى فى أشد الحاجة إلى جيل جديد، ولا بد أن يسيطر الحكام على المباريات"، قائلا: "لازم الحكام يسيطروا على الماتشات".

وفي سياق متصل، هاجمت قناة الأهلي محمود ناجي حكم مباراة الزمالك وإنبي، وقال إسلام الشاطر مقدم برنامج «البيت الكبير» على قناة النادي: «إحنا ابتدينا ولا إيه؟ الأمور التحكيمية إمبارح كانت رائعة، والنهاردة أول خطأ تحكيمي في مباراة الزمالك وإنبي».

واتفق أحمد ثابت وكريم سعيد ضيوف برنامج البيت الكبير مع الشاطر قائلين: «كل حاجة اتغيرت في الدوري إلا الأخطاء التحكيمية، أول ماتش في الدوري تيجي كرة بالمنظر ده؟ كرة سهلة وخطأ فاضح وتمثيل واضح».

وكان الزمالك قد فاز على إنبي 2-0، سجلهما، أحمد سيد زيزو، وعمر السعيد، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.