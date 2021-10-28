شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف الأهلى فى مرمى الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعى بفوز الأهلى برباعية نظيفة أمام الإسماعيلى، فى إطار الأسبوع الأول من مباريات الدورى، بنشر أهداف الأهلى فى المباراة.

وحقق فريق الأهلى فوزاً عريضاً على الإسماعيلى بأربعة أهداف جاءت عن طريق على معلول من ركلة جزاء، وأضاف الجنوب أفريقى بيرسى تاو الهدف الثانى والثالث للقلعة الحمراء، قبل أن يحسم أحمد عبد القادر اللقاء بالهدف الرابع.

بذلك يحصد الأهلى أول ثلاث نقاط فى بطولة الدورى ويفتتح حسابه فى الموسم الجديد فى ليلة تألق بيرسى تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر.

وفاجأ موسيمانى الجماهير بتشكيل الأهلى، بعدما قام بتغيير طريقة لعب الأهلى من 4 / 2 /3 / 1 إلى 3/4/3 بوضع حمدى فتحى وسط بدر بانون وأيمن أشرف واللعب بأفشة وبيرسى تاو وميكسونى فى الأمام وعدم الالتزام بمركز محدد، مما شكل خطورة كبيرة على الإسماعيلى ونجحوا فى إحراز 3 أهداف فى الشوط الأول.

وظهر الإسماعيلى بأداء باهت جدا ولم يشكل أى خطورة على مرمى الأهلى سوى فى أول 10 دقائق فقط عن طريق شكرى نجيب والتى تصدى لها على لطفى، لكن غاب طول المباراة وكان من الممكن أن تزيد النتيجة أكثر من ذلك لولا طرد ديانج وتراجع الأهلى لوسط الملعب.