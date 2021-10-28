شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر السعيد عاد للتألق فى سماء القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك العائد مؤخرا من الإعارة إلى التألق فى سماء القلعة البيضاء بإحراز هدفا فى انطلاقة الدورى الممتاز للموسم الجديد برحلة الدفاع عن اللقب .

وانتقل عمر السعيد فى الفترة الأخيرة إلى فريق الجونة قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وظهر اللاعب بشكل جيد خلال مباريات الفريق الساحلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وعدا لعمر السعيد مهاجم الفريق باعطاءة فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة وتحديدا بداية من مباريات الدورى.

وتحدث كارتيرون مع عمر السعيد مؤكدا ثقته في إمكانياته وأنه سيكون أحد مفاتيح اللعب المهمة للزمالك في الموسم المقبل، وعليه عدم استعجال المشاركة حتي تكون مشاركته مفيدة للفريق.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب عمر السعيد فى الصور التالية :