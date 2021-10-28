الارشيف / اخبار الرياضه

قصة صور.. عمر السعيد عاد للتألق فى سماء القلعة البيضاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر السعيد عاد للتألق فى سماء القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك العائد مؤخرا من الإعارة إلى التألق فى سماء القلعة البيضاء بإحراز هدفا فى انطلاقة الدورى الممتاز للموسم الجديد برحلة الدفاع عن اللقب . 

 

وانتقل عمر السعيد فى الفترة الأخيرة  إلى فريق الجونة قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وظهر اللاعب بشكل جيد خلال مباريات الفريق الساحلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وعدا لعمر السعيد مهاجم الفريق باعطاءة فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة وتحديدا بداية من مباريات الدورى. 

وتحدث كارتيرون مع عمر السعيد مؤكدا ثقته في إمكانياته وأنه سيكون أحد مفاتيح اللعب المهمة للزمالك في الموسم المقبل، وعليه عدم استعجال المشاركة حتي تكون مشاركته مفيدة للفريق.

 

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب عمر السعيد فى الصور التالية :

 

788a7a0586.jpg

 

cf66218355.jpg

 

17387a9778.jpg

 

202004250454375437.jpg

 

a2392dbf57.jpg

 

70dcfc5eb7.jpg

 

d4383e7a40.jpg
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا