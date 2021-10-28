شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الثانية فى الدورى.. لقائا الأهلى والزمالك الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى لموسم 2021-2022 يوم السبت المقبل، بإقامة مباراتى الاتحاد السكندرى أمام فيوتشر، وإنبى يستضيف المقاولون العرب، فيما يواجه الأهلى نظيره البنك الأهلى يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف طلائع الجيش نظيره الزمالك يوم الأحد أيضاً.

ونستعرض فى التقرير التالى جدول مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدورى المصرى الممتاز ..

السبت 30 أكتوبر 2021

الاتحاد السكندرى ضد فيوتشر 5:30 على استاد الإسكندرية

إنبي ضد المقاولون العرب 8 مساء على استاد بتروسبورت

الأحد 31 أكتوبر

سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلى 3 عصرًا على استاد المقاولون العرب

مصر المقاصة ضد الجونة 3 عصرًا على استاد الكلية الحربية

طلائع الجيش ضد الزمالك 5:30 على استاد برج العرب بالإسكندرية

فاركو ضد بيراميدز 5:30 على استاد الإسكندرية

الأهلى ضد البنك الأهلى 8 مساء على استاد السلام

الاثنين 1 نوفمبر

المصرى ضد سموحة 5:30 على استاد برج العرب بالإسكندرية

إيسترن كومبانى ضد غزل المحلة على استاد بتروسبورت 8 مساء