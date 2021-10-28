شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يحتفل بأول مباراة له مع الأهلى بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح النادى الأهلى، بأول مباراة له مع القلعة الحمراء، والتى قاد الفريق فيها للفوز على الإسماعيلى برباعية نظيفة فى إطار الأسبوع الأول من مباريات الدورى.

ونشر بيرسى تاو عبر حسابه الرسمى على "تويتر": صورة له من مباراة الأهلى والإسماعيلى مكتفيا بالتعليق عليها بصورة النسر.

ونجح الجنوب أفريقى بيرسى تاو فى تسجيل هدفين فى أول مشاركة له مع الأهلى أمام الإسماعيلى، بالإضافة إلى إلغاء الهدف الثالث له بداعى التسلل، فى بداية ولا أروع.

وتعد بداية بيرسى تاو المميزة مع الأهلى، هى الأفضل له فى مشواره مع جميع الأندية التى لعب لها فى مشواره مع كرة القدم.

وحقق فريق الأهلى فوزاً عريضاً على الإسماعيلى، برباعية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، باستاد برج العرب فى الجولة الأولى لبطولة الدورى المصرى، سجل رباعية الأهلى على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسى تاو "هدفين".

بذلك يحصد الأهلى أول ثلاث نقاط فى بطولة الدورى ويفتتح حسابه فى الموسم الجديد فى ليلة تألق بيرسى تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر.