شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفض تعيين مدرب مصرى جديد بجهاز الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اكتفى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالأسماء الموجودة في الجهاز الفني المعاون له في تدريب الفريق الأحمر، رافضا ضم أسماء جديدة في الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، بعد تعيين مواطنه كايل سولومون محللا للأداء بدلا من يوشا فالدويا الذي رحل عن نفس المنصب بنهاية الموسم الماضي.
ورحل الجنوب إفريقي كيفين جونسون عن منصب المدرب العام بالأهلي بنهاية الموسم الماضي، بناءا على رغبة بيتسو موسيماني الذي رفض استمراره، ورغم ترشيح لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء أكثر من منصب لخلافة جونسون، إلا أن موسيماني تحفظ على كل الأسماء وطلب الاستمرار بنفس التشكيل الحالي للجهاز الفني بدون إضافة أي عضو جديد.
الأهلي قام بضم العديد من الصفاقات المحلية والأجنبية، الصيف الجاري يأتي في مقدمتها، كلاً من الجنوب أفريقي بيسري تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة ومصطفي البدري من الإنتاج الحربي وأن كان الأخير قد رحل لنادي فيوتشر على سبيل الإعارة.
كما أعاد الأهلي الثنائي، أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد إنتهاء إعارتهما لناديي سموحة والاتحاد على التوالي، ونجح الأهلي كذلك في ضم العديد من الصفقات الشابة، حيث ضم حارس المرمى مصطفي مخلوف من الترسانة وكذلك الحارس أدهم سيحا من وادي دجلة ، ويُعد الحارسسان من مواليد 2003
وضم الأهلي، يوسف منصورجناح فريق بيراميدز مواليد 2001 لمدة خمسة مواسم في صفقة انتقال حر، كما ضم الأهلي عبدالرحمن مهنى، من النصر، وحمدي ياسر، من دسوق ويوسف صديق، مدافع سموحة ، وهم من مواليد 2001، بالإضافة للتعاقد مع محمد حمدي الشهير بميسي، لاعب دجلة مواليد 2003