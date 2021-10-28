شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفض تعيين مدرب مصرى جديد بجهاز الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالأسماء الموجودة في الجهاز الفني المعاون له في تدريب الفريق الأحمر، رافضا ضم أسماء جديدة في الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، بعد تعيين مواطنه كايل سولومون محللا للأداء بدلا من يوشا فالدويا الذي رحل عن نفس المنصب بنهاية الموسم الماضي.

ورحل الجنوب إفريقي كيفين جونسون عن منصب المدرب العام بالأهلي بنهاية الموسم الماضي، بناءا على رغبة بيتسو موسيماني الذي رفض استمراره، ورغم ترشيح لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء أكثر من منصب لخلافة جونسون، إلا أن موسيماني تحفظ على كل الأسماء وطلب الاستمرار بنفس التشكيل الحالي للجهاز الفني بدون إضافة أي عضو جديد.