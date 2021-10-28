شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..حمدى النقاز "الموهبة الحائرة فى الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ "29" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الدولى التونسى حمدى النقاز لاعب أهلى جدة السعودى اليوم بعيد ميلاده الـ 29 ، حيث إنه من مواليد 28 أكتوبر عام 1992، انضم اللاعب إلى نادى الزمالك قبل في موسم 2017/2018، قادماً من صفوف النجم الساحلى التونسى، حيث شارك النقاز في 63 لقاء مع الفريق الأبيض صنع خلالهم 9 أهداف ولم يسجل.

وبعد فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، انضم النقاز إلى فريق سودوفا بالدورى الليتوانى، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة، قبل أن يعود إلى الدورى التونسى عبر بوابة الترجى، ليشارك في 34 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً وصنع 3 أهداف أخرى.

وكان حمدى النقاز قد بدأ مسيرته الكروية في فريق النجم الساحلى، حيث شارك في 109 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 16 هدفاً آخر، وتعتبر هى الفترة الأفضل في مسيرة الدولى التونسى.

وتبلغ القيمة التسويقية للنقاز 800 ألف يورو، وخلال مسيرته الكروية حصد حمدى النقاز بطولة كأس مصر مع الزمالك مرتين، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين بواقع مرة مع الزمالك وأخرى مع النجم الساحلى، كما توج بكأس تونس 3 مرات مع النجم الساحلى، بالإضافة إلى تتويجه بالدورى التونسى مرتين بواقع مرة مع النجم وأخرى مع الترجى، وبذلك يبلغ مجموع ألقابه 9 ألقاب.

وأعلن نادى الأهلى السعودى،تعاقده رسميا مع اللاعب التونسى حمدى النقاز لنهاية الموسم الكروى الجارى 2021-2022 فى صفقة انتقال حر.

وذكر بيان نادى الأهلى السعودى عبر الحساب الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز (28 عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر".

وأنهى الزمالك وأهلي جدة اتفاقهما على إعارة النقاز إلى أهلي جدة بعقد ثلاثي بين الزمالك واللاعب والنادي السعودي بسبب أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء.