بسبب محمد إبراهيم.. الزمالك يخشى إيقاف القيد 3 فترات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال نصر عزام محامي نادي الزمالك، إنه لا يوجد أي مفر سوى دفع الغرامة الموقعة على النادي بشأن قضية محمد إبراهيم بعد عودته من نادي ماريتيمو البرتغالي.

وأضاف محامي الزمالك في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت" اليوم الخميس :"نحرص على إجراء تسوية من أجل تخفيض المقابل المادي بجانب الإجراء القانوني".

وتابع :"سنتبع الإجراء القانوني لأن هناك مهلة محددة في حال عدم الدفع خلال 45 يوم سيتم إيقاف القيد لثلاث فترات، ولذلك نحاول تعطيل إجراء العقوبة لحين التسوية".

وواصل :"لا يوجد مفر سوى الدفع حتى لا يتم إيقاف القيد".

وتحدث عزام عن قضية اللاعب بنجامين أتشيميونج، كاشفًا :"تم تخفيض الغرامة مع اللاعب إلى 900 ألف دولار وسيتم سداد هذا المبلغ خلال عام ونصف".

وعن قضية الزمالك مع سبورتنج لشبونة بشأن لاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" :"حاليًا يتم التفاوض مع النادي البرتغالي للوصل إلى طريقة للسداد والتسوية".

وأنهى :"تواصلت أيضًا مع كريستيان جروس للوصول إلى تسوية وطريقة للدفع على فترة أكبر خاصة أن هناك أكثر من قضية في الفترة الحالية، ولا نستطيع الدفع كل المبالغ في توقيت واحد، وأعتقد أننا سننجح في الوصول لتسوية مع جروس".

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر في وقت سابق إيقاف القيد عند نادي الزمالك لمدة فترتين بسبب عقوبات موقعة على النادي للتأخر في دفع المستحقات سواء للاعبين أو مدربين سابقين.