موسيماني يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب الفوز على الإسماعيلي.

وكان الأهلي افتتح طريقه في مسابقة دوري we المصري، بالفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب "برج العرب".

وكتب موسيماني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"على الرغم من الأعداد الصغيرة لكن منحتونا الكثير من الحافز والطاقة".

وتابع :"اللاعب الثاني عشر هو الذي يصنع الفارق دائمًا، شكرًا لدعمكم".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة المقبلة ضد فريق البنك الأهلي يوم الأحد المقبل، قبل أن يخوض لقاء القمة ضد غريمه التقليدي الزمالك في الأسبوع الثالث.