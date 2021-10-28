قمصان: لعبنا مباراة الإسماعيلي بنفس أسلوب الترجي وصنداونز.. ونريد التحسن من نقطة سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث سامي قمصان المدرب العام في النادي الأهلي، عن الأسلوب الذي لعب به فريقه في مباراة الإسماعيلي، في لقاء حسمه الفريق الأحمر بنتيجة كاسحة بأربعة أهداف دون رد ضمن حسابات الأسبوع الأول من مسابقة دوري we المصري.

قمصان قال في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح اليوم الخميس :"لعبنا بهذه الطريقة في مباراتي الترجي وصنداونز، ونعمل على هذه الطريقة لإيجاد أكثر من حل، ونريد أن يكون هناك تنوع في طريقة اللعب".

وأضاف :"نريد التحسن من نقطة سلبية عانينا منها في الموسم الماضي وهو استقبال الأهداف".

وعن عدم مشاركة محمد شريف في مباراة الإسماعيلي، رد :"محمد شريف لديه رصيد عند النادي الأهلي فهو هداف الدوري، كان لديه ظروف في الفترة الأخيرة خاصة بعد الخروج من المنتخب".

وأنهى سامي قمصان تصريحاته عن موقف محمد الشناوي :"الشناوي يتحسن بشكل مميز ويخوض الآن تدريبات تأهيلية، الشناوي قيمة سواء لنا أو لمنتخب مصر باعتباره لاعب مؤثر، لكن لن نتعجل في الدفع به".

ويعاني محمد الشناوي من إصابة تعرض لها في العضلة الخلفية خلال تواجده مع المنتخب المصري مما جعل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يعتمد على الدفع بعلي لطفي.