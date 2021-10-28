شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الجيش الملكي والوداد في الدوري المغربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

تختتم في وقت لاحق الخميس مباريات الجولة السابعة من الدوري المغربي بمواجهة قوية بين فريقي الجيش الملكي والوداد.



ويحتل فريق الوداد المركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن الرجاء المتصدر، فيما يأتي فريق الجيش الملكي في المركز السادس برصيد 9 نقاط.

ويستضيف فريق الجيش الملكي، خصمه فريق الوداد في الجولة السابعة من الدوري المغربي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله مساء الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت الدار البيضاء، 7:15 مساء بتوقيت القاهرة، 8:15 بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة المغربية الثالثة الرياضية.

ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق محمد العدالي.

تردد قناة المغربية الرياضية

يمكنك مشاهدة المغربية الرياضية الناقلة للدوري المغربي من خلال الأقمار الصناعية عرب سات وeutelsat، وhot bird وذلك من خلال الترددات التالية.

تردد المغربية الرياضية على عرب سات

التردد: 12683

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

تردد المغربية الرياضية على eutelsat

التردد: 11513

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3/2

تردد المغربية الرياضية على hot bird

التردد: 10827

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

جدول ترتيب الدوري المغربي لموسم 2021-2022

الرجاء – 16 نقطة

الوداد – 16 نقطة

الدفاع الحسني الجديدي - 14 نقطة

المغرب الفاسي - 11 نقطة

الشباب السالمي - 10 نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري المغربي لموسم 2021-2022

حميد أحداد – الرجاء – 4 أهداف

كابيلو سيكانيينج – أولمبيك خريبكة –3 أهداف

شعيب المفتول – الدفاع الحسني الجديدي - 3 أهداف

معاد فكاك – يوسفية برشيد – 3 أهداف

محمد الفقيه – المغرب الفاسي – 3 أهداف

غي مبينزا - الوداد – 3 أهداف

محسن متولي – الرجاء – 3 أهداف