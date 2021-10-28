بعد إقالة كومان.. نجم برشلونة السابق على أعتاب تدريب الفريق الكتالوني

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ذكرت تقارير صحفية، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، هو المرشح الأول لتدريب برشلونة، بعد إقالة رونالد كومان رسميا من تدريب الفريق.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن تشافي يعد المرشح الأبرز لقيادة برشلونة فنيا في الفترة المقبلة، بعد إقالة كومان من منصبه، كما يتواجد في الصورة روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا.

كما أكدت العديد من التقارير الصحفية، بأن نجم برشلونة السابق سيصبح المدرب خلال الساعات القليلة القادمة، وأنه سينهي عقده مع نادي السد بالتراضي من أجل حلم تدريب البارسا.

وكانت إدارة برشلونة قد قررت إقالة المدير الفني رونالد كومان رسميا من تدريب الفريق، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها البارسا أمام مضيفه رايو فاليكانو، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي.