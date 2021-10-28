شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل مفاوضاته مع جونيور أجاى لحل أزمة الفسخ بشكل ودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مفاوضات النادي الأهلي مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر بشأن حل أزمة فسخ عقد اللاعب بشكل ودي خلال الفترة الحالية، بعدما تم رفع اسم اللاعب من قائمة الفريق ووضعه على قائمة الانتظار، في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي للموسم الحالي.

وأكد مصدر أن مسئولي الأهلي مستمرون في المفاوضات مع أجايي بشأن تخفيض قيمة عقده مقابل فسخ عقده بالتراضي وتحديد وجهته القادمة بمعرفته، ومن المتوقع أن يتم حسم المشكلة في شهر نوفمبر المقبل، أو حسمها بحد أقصى خلال ديسمبر المقبل، مشددا على أن اللاعب ملتزم بالتدريب مع فريقه والحصول على مستحقاته بانتظام، ولا حقيقة لما يتردد عن قيامه بشكوى النادي.