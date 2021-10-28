تعرف على موعد مباراة النجم الساحلي والإفريقي في الدوري التونسي

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

يفتتح النجم الساحلي أولى مبارياته في الدوري التونسي لموسم 2021-2022، بلقاء مثير ومرتقب أمام نادي الإفريقي، مساء الخميس.



وكان فريق الإفريقي قد تعادل في جولة الافتتاح أمام مستقبل الرجيش بنتيجة 1-1.

في المقابل تأجلت مباراة النجم الساحلي في الجولة الأولى، بسبب ارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ولقاء الجيش الرواندي في إياب دور الـ32.

يستضيف فريق النجم الساحلي نظيره الإفريقي في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري التونسي.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيت أبوظبي.

لم تنقل القناة التونسية منافسات الدوري المحلي هذا الموسم، حيث لم تبث مباريات الجولة الأولى وكذلك انطلاقة الجولة الثانية.

وأعلنت قنوات الكأس القطرية توليها عملية بث مباراة النجم الساحلي والإفريقي على الهواء مباشرة.

ترتيب المجموعة الأولى - الدوري التونسي

اتحاد تطاوين - 6 نقاط

الترجي - 3 نقاط

أمل حمام سوسة - نقطة

ترتيب المجموعة الثانية - الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري - 6 نقاط

الأولمبي الباجي - 6 نقاط

الإفريقي - نقطة