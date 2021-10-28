شكرا لقرائتكم خبر عن إنتهاء دورات محاضري الحكام 31 أكتوبر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إنتهاء معسكر الحكام و المحاضرين المقام بأبو قير بالإسكندرية يوم 31 أكتوبر الجاري ، بعد معسكر مغلق تخلله دورات تدريبية و محاضرات للحكام استعدادًا للدوري الجديد.

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عن تنظيم دورة تدريبية لرخص الـتدريب var خلال فترة التوقف الدولي الخاصة بالمنتخب في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر المقبل.

تقام دورة الـvar لـ18 حكما ، للحصول على الرخصة من أجل التواجد في مباريات الدوري المقبلة وزيادة عدد الحكام الحاصلين على الرخصة.

استقر مسئولو اتحاد الكرة على عدم تحمل تكاليف حكام قمة الزمالك و الأهلي المقرر لها 5 نوفمبر في الجولة الثالثة من عمر مسابقة بطولة الدوري الممتاز، وتم الاستقرارعلى تحمل الفريق الراغب في استقدام حكام أجانب لتكاليف الطاقم بالكامل.

وكان هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بإسناد مباراة الأهلي و الزمالك في بطولة الدوري إلى حكام أجانب و تحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدامهم.

وقرر مسئولو الجبلاية التراجع عن قرار تحمل تكاليف استقدام حكام أجانب بسبب ارتفاع التكاليف والتي تصل إلى 30 – 35 ألف دولار في المباراة الواحدة.