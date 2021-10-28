شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعيد سيمبورى للارتكاز في الاتحاد السكندرى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على الدفع باللاعب البوركينابي سعيدو سيمبورى في وسط الملعب، في مباراة فيوتشر المقرر لها السبت المقبل، بدلا عن توظيفه كجناح مثلما بدأ به المباراة السابقة أمام سموحة.

وغاب اللاعب عن الفاعلية والتأثير في الشوط الأول من مباراة الفريق السكندري الأولى أمام سموحة، ما كان له أثرا كبيرا في تأخر زعيم الثغر بثلاثية في الشوط، وبعد عودة سيمبورى للعب في وسط الملعب بالشوط الثاني تحسن أداء الفريق ما أظهر القدرات الكبيرة للاعب في هذا المركز.

وكان فريق الاتحاد السكندري قد حقق ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بينما سجل رباعية سموحة في مرمى الاتحاد، كل من صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري لاعب الأهلى المعار لسموحة الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53