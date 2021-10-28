شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات متكافئة فى افتتاحية الجولة الـ5 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مواجهات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بإقامة 7 مواجهات غاية فى القوة والندية ، بينما تأجل لقاء دكرنس والأوليمبى إلى بعد غدا السبت بسبب إقامة انتخابات دكرنس غد الجمعة .

فعلى ملعبه يستضيف المصرى بالسلوم مفاجأة المجموعة نظيره بلدية المحلة فى أقوى مباريات الجولة حيث يحتل الأول المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل الثانى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية وقوة من جانب الفريقين من أجل اقتناص نقاط المباراة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى حرس الحدود صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط مع الحمام المطروحى الذى يحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط .

كما يلتقى سبورتنج صاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط مع كفر الشيخ صاحب المركز الثامن برصيد 5 نقاط أيضا فى مواجهة متكافئة يسعى فيها المديرين الفنيين أحمد فاروق المدير الفنى للفريق السكندرى لمواصلة العروض الجيدة فى الوقت الذى يسعى فيه مصطفى عبده المدير الفنى لكفر الشيخ لخطف نقاط المباراة ، كما يلتقى صيد المحلة مع المنصورة فى المباراة الأولى لياسر الكنانى كمدير فنى لأبناء الدقهلية فى مواجهة يسعى فيه الفريقان للهروب من المؤخرة .

وعلى الملعب الفرعى لبرج العرب يستضيف المجد بقيادة أدهم السلحدار نظيره أبو قير للأسمدة المتعثر ويحاول أبناء المجد أصحاب المركز الخامس برصيد 6 نقاط خطف نقاط المباراة ، فى الوقت الذى يسعى فيه أحمد الكأس المدير الفنى للضيوف إلى خطف نقاط المباراة من أجل الدخول فى زمرة الأندية التى تنافس على الصعود بعد تجمد رصيده عند 5 نقاط فى المركز التاسع ، وتختتم مواجهات الجولة بلقاء الرجاء صاحب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط مع دمنهور صاحب المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط فى اللقاء الأول لأبوالعينين شحاته كمدير فنى لأبناء البحيرة ، كما يستضيف بايونيرز بقيادة مصطفى مرعى نظيره الزرقا بقيادة محمد عبدالله فى لقاء يبحث فيه الفريقان عن الفوز الأول لهما فى المجموعة .